Ярмоленко: «З Шотландією хочемо повторити емоції Євро-2020»
Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко розповів в ефірі програми «ВЗБІРНА» про налаштування команди на матч півфіналу плей-офф за вихід на чемпіонат світу-2022 проти Шотландії.
З настроєм все у порядку. Звісно, відчувається якийсь ажіотаж, можливо хвилювання. Але хвилювання не від того, що ти чогось боїшся, а від того, що наближається те, заради чого жив останній рік, думав про цей момент. Потрібно буде віддати всі сили і скористатися цим шансом.
Я відчуваю, що у команді хлопці вже налаштовуються, думають про цю гру. Всі хочуть просто подарувати усмішки, ту радість, яка була у наших вболівальників після Євро.
Пам’ятаю, коли ми сиділи з хлопцями й дивилися, як на кожній площі наші фани раділи, коли ми отримували тисячі повідомлень, бо люди пишалися нашою збірною. Кажу це зараз і у мене аж мурахи по шкірі. Хочемо повторити ці емоції. Мабуть, саме заради цього ми й почали грати у футбол, заради цих емоцій.
Раніше повідомлялося, що Ярмоленко буде вирішувати свою подальшу клубну долю після матчів збірної.
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