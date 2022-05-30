Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
16:00
live
Бокс. Чемпіонат Європи. Чоловіки. Фінал. Єреван. Пряма трансляція
18:00
live
Важка атлетика. Чемпіонат Європи. Албанія. Жінки. 59кг. Пряма трансляція

Ярмоленко: «З Шотландією хочемо повторити емоції Євро-2020»

Уже першого червня на «синьо-жовтих» чекає півфінал плей-офф за вихід на ЧС-2022
Футбол Збірна України
19:21
Ярмоленко: «З Шотландією хочемо повторити емоції Євро-2020»
Андрій Ярмоленко / Фото - УАФ

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко розповів в ефірі програми «ВЗБІРНА» про налаштування команди на матч півфіналу плей-офф за вихід на чемпіонат світу-2022 проти Шотландії.

З настроєм все у порядку. Звісно, відчувається якийсь ажіотаж, можливо хвилювання. Але хвилювання не від того, що ти чогось боїшся, а від того, що наближається те, заради чого жив останній рік, думав про цей момент. Потрібно буде віддати всі сили і скористатися цим шансом.

Я відчуваю, що у команді хлопці вже налаштовуються, думають про цю гру. Всі хочуть просто подарувати усмішки, ту радість, яка була у наших вболівальників після Євро.

Пам’ятаю, коли ми сиділи з хлопцями й дивилися, як на кожній площі наші фани раділи, коли ми отримували тисячі повідомлень, бо люди пишалися нашою збірною. Кажу це зараз і у мене аж мурахи по шкірі. Хочемо повторити ці емоції. Мабуть, саме заради цього ми й почали грати у футбол, заради цих емоцій.

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко буде вирішувати свою подальшу клубну долю після матчів збірної.

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Андрій Ярмоленко збірна Шотландії (футбол)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

У Ярмоленко є дві пропозиції з АПЛ - джерело
У Ярмоленко є дві пропозиції з АПЛ - джерело
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
16:59
Відома бригада арбітрів на матч Шотландія - Україна
Відома бригада арбітрів на матч Шотландія - Україна
Футбол Чемпіонат світу з футболу
15:51
Легенда збірної Шотландії: «Я хочу, щоб Україна поїхала в Катар і виграла ЧС-2022»
Легенда збірної Шотландії: «Я хочу, щоб Україна поїхала в Катар і виграла ЧС-2022»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
15:44
1
Тренер збірної Шотландії назвав сильні сторони України
Тренер збірної Шотландії назвав сильні сторони України
Футбол Збірна України
29 травня 13:48
1
Ще мінус один. Збірна Шотландії втратила хавбека перед матчем з Україною
Ще мінус один. Збірна Шотландії втратила хавбека перед матчем з Україною
Футбол Збірна України
29 травня 12:35
Соболь – про підготовку до Шотландії: «Хлопці у гарному настрої і кондиціях»
Соболь – про підготовку до Шотландії: «Хлопці у гарному настрої і кондиціях»
Футбол Збірна України
29 травня 11:01

Новини: Футбол

Ярмоленко: «З Шотландією хочемо повторити емоції Євро-2020»
Ярмоленко: «З Шотландією хочемо повторити емоції Євро-2020»
Збірна України
19:21
Куртуа грав у фіналі ЛЧ з травмою
Куртуа грав у фіналі ЛЧ з травмою
Ліга чемпіонов UEFA
17:50
Миколенко став найкращим гравцем АПЛ за одним із показників
Миколенко став найкращим гравцем АПЛ за одним із показників
Англійська Прем'єр-ліга
17:11
У Ярмоленко є дві пропозиції з АПЛ - джерело
У Ярмоленко є дві пропозиції з АПЛ - джерело
Англійська Прем'єр-ліга
16:59
Левандовскі: «Моя історія з« Баварією» завершена»
Левандовскі: «Моя історія з« Баварією» завершена»
Бундесліга
16:51
Відома бригада арбітрів на матч Шотландія - Україна
Відома бригада арбітрів на матч Шотландія - Україна
Чемпіонат світу з футболу
15:51
Легенда збірної Шотландії: «Я хочу, щоб Україна поїхала в Катар і виграла ЧС-2022»
Легенда збірної Шотландії: «Я хочу, щоб Україна поїхала в Катар і виграла ЧС-2022»
Чемпіонат світу з футболу
15:44
Ще один зрадник. Ордець танцює на вечірці московського «Динамо», поки рашисти стирають з лиця землі його батьківщину
Ще один зрадник. Ордець танцює на вечірці московського «Динамо», поки рашисти стирають з лиця землі його батьківщину
Українські легіонери
15:28
Неймар назвав цілі ПСЖ на наступний сезон
Неймар назвав цілі ПСЖ на наступний сезон
Ліга 1
13:56
Всі новини

Популярні новини

Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Футбол Прімера
23 травня 19:25
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 08:59
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
1
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 00:35
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 травня 20:05
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Гандбол
27 травня 20:44
Всі новини