Ярмоленко: «З Шотландією хочемо повторити емоції Євро-2020»

Андрій Ярмоленко / Фото - УАФ

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко розповів в ефірі програми «ВЗБІРНА» про налаштування команди на матч півфіналу плей-офф за вихід на чемпіонат світу-2022 проти Шотландії.

Я відчуваю, що у команді хлопці вже налаштовуються, думають про цю гру. Всі хочуть просто подарувати усмішки, ту радість, яка була у наших вболівальників після Євро.

Пам’ятаю, коли ми сиділи з хлопцями й дивилися, як на кожній площі наші фани раділи, коли ми отримували тисячі повідомлень, бо люди пишалися нашою збірною. Кажу це зараз і у мене аж мурахи по шкірі. Хочемо повторити ці емоції. Мабуть, саме заради цього ми й почали грати у футбол, заради цих емоцій.