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Голова «Манчестер Сіті»: «Флорентіно Перес вітав мене на 82-й хвилині, все вже було зроблено»

Халдун аль-Мубарак – про виліт з півфіналу Ліги чемпіонів
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
09:26
Голова «Манчестер Сіті»: «Флорентіно Перес вітав мене на 82-й хвилині, все вже було зроблено»

Голова «Манчестер Сіті» Халдун аль-Мубарак зізнався як переживав кінець матчу-відповіді проти «Реалу» у півфіналі Ліги чемпіонів:

«Для мене було непросто перебувати поруч з Флорентіно Пересом. Думаю, насправді, він вітав мене на 82-й хвилині. Все вже було зроблено. Але часом футбол саме такий».

«Манчестер Сіті» готовий продати Олександра Зінченка.

Сергій Лук'яненко
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Теги

Манчестер Сіті Реал Мадрид (футбол)

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