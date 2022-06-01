«Манчестер Сіті» готовий продати Зінченка
Голова «Манчестер Сіті»: «Флорентіно Перес вітав мене на 82-й хвилині, все вже було зроблено»
Халдун аль-Мубарак – про виліт з півфіналу Ліги чемпіонів
Голова «Манчестер Сіті» Халдун аль-Мубарак зізнався як переживав кінець матчу-відповіді проти «Реалу» у півфіналі Ліги чемпіонів:
«Для мене було непросто перебувати поруч з Флорентіно Пересом. Думаю, насправді, він вітав мене на 82-й хвилині. Все вже було зроблено. Але часом футбол саме такий».
«Манчестер Сіті» готовий продати Олександра Зінченка.
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