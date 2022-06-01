«Манчестер Сіті» готовий продати Зінченка

Якщо отримає розумну пропозицію

Чемпіон Англії «Манчестер Сіті» готовий продати свого захисника Олександра Зінченка. Про це повідомляє Ruetir з посиланням на The Times.

Гравцю збірної України дозволили покинути команду, якщо на нього прийде вигідна пропозиція.

Раніше повідомлялося, що в послугах Зінченка зацікавлені «Евертон», «Ньюкасл» і «Арсенал». Водночас «Манчестер Сіті» роздумує над можливістю підписати Марка Кукурелью з «Брайтона».

В минулому сезоні Зінченко провів 15 матчів в АПЛ, здійснивши в них 4 результативні передачі.

Але поки Зінченко зосереджений на матчах за збірну України у відборі на чемпіонат світу.