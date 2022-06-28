Вернидуб: «Не бачу необхідності проводити сезон УПЛ за кордоном»
Головний тренер «Колоса»: «Прилетіти може куди завгодно, нам потрібно бути сміливими»
УПЛ стартує в серпні
Головний тренер «Колоса» Ярослав Вишняк висловився про прийдешнє старті нового сезону УПЛ в умовах війни.
«Основна мета – показати те, що ми можемо грати вдома. Також людей потрібно переключити, щоб вони заходили і на футбольні сайти, а не тільки на новинні, які пов'язані з війною. Якщо футболісти зможуть своєю грою відвернути людей, то це дорогого коштує. Я вважаю, що футбол допоможе відволіктися, але не забувати про війну ні в якому разі.
Зараз час, коли ми всі повинні бути сміливими. Неможливо боятися весь час. Коли страшно, то потрібно згадати людей на передовій або людей, які проходять службу і знають, що потраплять на «передок». Тому ми також повинні демонструвати сміливість і грати в футбол.
Прилетіти може куди завгодно – і в парк, і в набережну. Потрібно бути сміливими ».
Нагадаємо, УПЛ планують почати в серпні.
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