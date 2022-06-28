Головний тренер «Колоса»: «Прилетіти може куди завгодно, нам потрібно бути сміливими»

Головний тренер «Колоса» Ярослав Вишняк висловився про прийдешнє старті нового сезону УПЛ в умовах війни.

Зараз час, коли ми всі повинні бути сміливими. Неможливо боятися весь час. Коли страшно, то потрібно згадати людей на передовій або людей, які проходять службу і знають, що потраплять на «передок». Тому ми також повинні демонструвати сміливість і грати в футбол.

Прилетіти може куди завгодно – і в парк, і в набережну. Потрібно бути сміливими ».