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Головний тренер «Колоса»: «Прилетіти може куди завгодно, нам потрібно бути сміливими»

УПЛ стартує в серпні
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17:58
Головний тренер «Колоса»: «Прилетіти може куди завгодно, нам потрібно бути сміливими»

Головний тренер «Колоса» Ярослав Вишняк висловився про прийдешнє старті нового сезону УПЛ в умовах війни.

«Основна мета – показати те, що ми можемо грати вдома. Також людей потрібно переключити, щоб вони заходили і на футбольні сайти, а не тільки на новинні, які пов'язані з війною. Якщо футболісти зможуть своєю грою відвернути людей, то це дорогого коштує. Я вважаю, що футбол допоможе відволіктися, але не забувати про війну ні в якому разі.

Зараз час, коли ми всі повинні бути сміливими. Неможливо боятися весь час. Коли страшно, то потрібно згадати людей на передовій або людей, які проходять службу і знають, що потраплять на «передок». Тому ми також повинні демонструвати сміливість і грати в футбол.

Прилетіти може куди завгодно – і в парк, і в набережну. Потрібно бути сміливими ».

Нагадаємо, УПЛ планують почати в серпні.

Джерело: footballua.tv Петро Приходько
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