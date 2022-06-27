Захисник «Металіста»: «Ми скучили за футболом і Харківом»

Богдан Порох / Фото - ФК Металіст

Захисник «Металіста» Богдан Порох поділився думками після поразки в контрольному матчі проти «Ботева» (1:2). Слова гравця передає прес-служба клубу.

Завдання було насамперед зіграти дисципліновано, показати все те, що ми відпрацьовуємо на тренуваннях. Ну і, звичайно, порадувати наших уболівальників, усіх харків’ян. Хотіли подарувати їм позитивні емоції у такий важкий час..

Вся команда з нетерпінням чекає на початок чемпіонату, всі дуже скучили за футболом, Харковом. Тренуємося поки що в одноразовому режимі, поступово набираємо кондиції після такої тривалої перерви.