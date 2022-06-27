«Металіст» шукає нову клубну базу. Стару розбомбила росія
Захисник «Металіста»: «Ми скучили за футболом і Харківом»
Команда з нетерпінням чекає свого старту в УПЛ
Богдан Порох / Фото - ФК Металіст
Захисник «Металіста» Богдан Порох поділився думками після поразки в контрольному матчі проти «Ботева» (1:2). Слова гравця передає прес-служба клубу.
Поле було дуже гарної якості, було приємно грати. Плюс проти нас була команда, яка грає, а в наступному сезоні виступатиме в єврокубках. Вважаю, що показали хорошу, якісну гру з огляду на те, що ще не до кінця готові фізично.
Завдання було насамперед зіграти дисципліновано, показати все те, що ми відпрацьовуємо на тренуваннях. Ну і, звичайно, порадувати наших уболівальників, усіх харків’ян. Хотіли подарувати їм позитивні емоції у такий важкий час..
Вся команда з нетерпінням чекає на початок чемпіонату, всі дуже скучили за футболом, Харковом. Тренуємося поки що в одноразовому режимі, поступово набираємо кондиції після такої тривалої перерви.
Раніше віце-президент «Металіста» Євген Красніков повідомив, що клуб шукає нову базу.
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