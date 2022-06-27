Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
06:00
live
Інформаційний марафон
07:55
Пляжний волейбол. King of the Court 2022. Гамбург

Захисник «Металіста»: «Ми скучили за футболом і Харківом»

Команда з нетерпінням чекає свого старту в УПЛ
Футбол Українська Прем'єр-ліга
08:57
Захисник «Металіста»: «Ми скучили за футболом і Харківом»
Богдан Порох / Фото - ФК Металіст

Захисник «Металіста» Богдан Порох поділився думками після поразки в контрольному матчі проти «Ботева» (1:2). Слова гравця передає прес-служба клубу.

Поле було дуже гарної якості, було приємно грати. Плюс проти нас була команда, яка грає, а в наступному сезоні виступатиме в єврокубках. Вважаю, що показали хорошу, якісну гру з огляду на те, що ще не до кінця готові фізично.

Завдання було насамперед зіграти дисципліновано, показати все те, що ми відпрацьовуємо на тренуваннях. Ну і, звичайно, порадувати наших уболівальників, усіх харків’ян. Хотіли подарувати їм позитивні емоції у такий важкий час..

Вся команда з нетерпінням чекає на початок чемпіонату, всі дуже скучили за футболом, Харковом. Тренуємося поки що в одноразовому режимі, поступово набираємо кондиції після такої тривалої перерви.

Раніше віце-президент «Металіста» Євген Красніков повідомив, що клуб шукає нову базу.

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Металіст

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

«Металіст» шукає нову клубну базу. Стару розбомбила росія
«Металіст» шукає нову клубну базу. Стару розбомбила росія
Футбол Українська Прем'єр-ліга
26 червня 18:21
Красніков: «Все легіонери «Металіста» зараз знаходяться в орендах, у нас нормальний склад як для новачка УПЛ»
Красніков: «Все легіонери «Металіста» зараз знаходяться в орендах, у нас нормальний склад як для новачка УПЛ»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 червня 13:18
Красніков: «Не думаю, що «Металіст» зараз буде конкурувати за єврокубки»
Красніков: «Не думаю, що «Металіст» зараз буде конкурувати за єврокубки»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 червня 12:56
Віце-президент «Металіста»: «Можливо, будемо підключати гравців 2006-го року»
Віце-президент «Металіста»: «Можливо, будемо підключати гравців 2006-го року»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
22 червня 20:59
Маркевич: «У мене була домовленість з Красніковим про повернення в «Металіст»
Маркевич: «У мене була домовленість з Красніковим про повернення в «Металіст»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
22 червня 15:24
Маркевич: «Була домовленість, що як «Металіст» вийде в УПЛ, то я повернуся»
Маркевич: «Була домовленість, що як «Металіст» вийде в УПЛ, то я повернуся»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
22 червня 10:55

Новини: Футбол

Один із перших літніх новачків УПЛ розповів, чим його зацікавив «Верес»
Один із перших літніх новачків УПЛ розповів, чим його зацікавив «Верес»
Українська Прем'єр-ліга
08:31
Відомо про номер, під яким буде грати Мане в «Баварії»
Відомо про номер, під яким буде грати Мане в «Баварії»
Бундесліга
08:03
Переговорів немає. Нова інформація з приводу інтересу «Фенербахче» до Довбика
Переговорів немає. Нова інформація з приводу інтересу «Фенербахче» до Довбика
Українська Прем'єр-ліга
07:48
Циганков одружився під час війни
Циганков одружився під час війни
Українська Прем'єр-ліга
26 червня 22:58
Новачок АПЛ заплатить за вінгера «Шахтаря» 7 мільйонів євро
Новачок АПЛ заплатить за вінгера «Шахтаря» 7 мільйонів євро
Українська Прем'єр-ліга
26 червня 22:35
Трансфер Жезуса в «Арсенал» завершено. відомо про умови
Трансфер Жезуса в «Арсенал» завершено. відомо про умови
Англійська Прем'єр-ліга
26 червня 22:13
«Фенербахче» хоче, щоб Довбик встиг зіграти проти «Динамо»
«Фенербахче» хоче, щоб Довбик встиг зіграти проти «Динамо»
Українська Прем'єр-ліга
26 червня 21:49
Названа сума, яку «Баварія» хоче за Левандовськи
Названа сума, яку «Баварія» хоче за Левандовськи
Бундесліга
26 червня 21:19
Новачок «Фенербахче» – перед «Динамо»: «Повинні повернутися до Ліги чемпіонів»
Новачок «Фенербахче» – перед «Динамо»: «Повинні повернутися до Ліги чемпіонів»
Ліга чемпіонов UEFA
26 червня 20:47
Всі новини

Популярні новини

44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
Бокс Професійний бокс
26 червня 07:46
Збірна України взяла золото чемпіонату світу
Збірна України взяла золото чемпіонату світу
Артистичне плавання
20 червня 19:04
Справедливо? Стало відомо скільки Усик і Джошуа зароблять за реванш
Справедливо? Стало відомо скільки Усик і Джошуа зароблять за реванш
Бокс Професійний бокс
21 червня 16:20
3
Терлюга: «Моя велика помилка, що я могла собі дозволити нормально спілкуватися з росіянами»
Терлюга: «Моя велика помилка, що я могла собі дозволити нормально спілкуватися з росіянами»
Карате
20 червня 19:59
Українському боксеру заборонили вийти в ринг з прапором і під пісню «Ой у лузі червона калина»
Українському боксеру заборонили вийти в ринг з прапором і під пісню «Ой у лузі червона калина»
Бокс Професійний бокс
22 червня 07:58
У Польщі є свій Тимощук. Захисника виключили з національної збірної за те, що він відмовився їхати з росії
У Польщі є свій Тимощук. Захисника виключили з національної збірної за те, що він відмовився їхати з росії
Футбол У світі
20 червня 22:45
Всі новини