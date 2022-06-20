Бразильський легіонер «Металіста»: «Я хочу повернутися в Харків»
Головний тренер збірної Бразилії: «Прийшов час стати чемпіонами світу»
Тіте вважає, що у його команди достатньо шансів
Головний тренер збірної Бразилії тітці вважає, що його команда має хороші шанси на перемогу на ЧС-2022. фахівця цитує Globo Esporte.
«Попереду чемпіонат світу? Так, я чекаю, але я зосереджений. Ми вийшли на чемпіонат світу, тепер прийшов час дійти до фіналу і стати чемпіонами. Це правда. На останньому Мундіале я був тренером збірної Бразилії в інших обставинах, очолив команду в останній момент. Тепер у мене була можливість пройти повний чотирирічний цикл. Очікування високі, але вся увага зосереджена на роботі ».
раніше аналітики назвали головного фаворита чемпіонату світу-2022 в Катарі.
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