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Головний тренер збірної Ірландії: «Ми не заслужили програти Україні»

Команда Петракова мінімально здолала суперника
Футбол Ліга націй UEFA
07:47
Головний тренер збірної Ірландії: «Ми не заслужили програти Україні»

Головний тренер збірної Ірландії Стівен Кенні висловився про ураженні Україні (0: 1) в Лізі націй. Фахівця цитує прес-служба УАФ.

«Я говорив після матчу з Вірменією, що моя команда не заслуговувала поразки. Те ж саме я готовий сказати і зараз. Ми непогано почали і притиснули суперника в перші 20 хвилини зустрічі. Але потім гра вирівнялася. У нас були можливості, щоб забити, але не використовували їх. А суперник, навпаки, дуже добре скористався своїм шансом.

Україна має відмінну команду, а її молоді футболісти сьогодні продемонстрували клас і спрагу боротьби, які нічим не відрізнялися від тих, що показали більш досвідчені гравці у зустрічі з Шотландією.

Але повторюся - по-моєму, сьогоднішня гра була рівною ».

Нагадаємо, результат зустрічі в матчі з Ірландією вирішив гол Віктора Циганкова, який дуже нагадує м'яч Шевченко Филимонову в 1999-му році.

Петро Приходько
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Теги

збірна Ірландії (футбол)

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