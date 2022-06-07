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Головний тренер збірної Ірландії: «Всі бачили останні два матчі України, особливо проти Шотландії вони показали справжній клас»

Тепер команда Петракова буде боротися з ще однією британською командою
Футбол Ліга націй UEFA
07 червня 22:59
Головний тренер збірної Ірландії: «Всі бачили останні два матчі України, особливо проти Шотландії вони показали справжній клас»

Головний тренер збірної Ірландії Стівен Кенні висловився про прийдешню зустріч з Україною в Лізі націй. Його цитує прес-служба УАФ.

«Нас очікує незвичайна гра. Українські футболісти, тренери, весь персонал їх команди є послами своєї держави, в якому хаос і тисячі загиблих. Куди б вони не приїхали виступати, вони виявляються в епіцентрі уваги місцевих ЗМІ. Це зрозуміло.

Ми знаємо, що Україна змінювала свою модель гри, в першу чергу в півзахисті, прямо по ходу відбіркової кампанії ЧС-2022. У «синьо-жовтих» велика глибина складу. Всі бачили останні два матчі українців. Особливо у зустрічі проти Шотландії наш суперник показав справжній клас ».

Раніше стало відомо, що троє гравців збірної України через травми пропустять матч з Ірландією.

Петро Приходько
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Теги

збірна Ірландії (футбол)

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