Головний тренер Хорватії – про збірну Марокко: «Чотири роки тому ми уможливили мрію для таких невеликих команд»
Головний тренер збірної Марокко: «Персонального плану проти Мбаппе у нас не буде»
14 грудня африканська команда зіграє з Францією в півфіналі ЧС-2022
13 грудня 13:10
Головний тренер збірної Марокко Валід Реграгі поділився очікуваннями від матчу з Францією в півфіналі ЧС-2022. Його цитує прес-служба FIFA.
Хакімі знає Мбаппе краще, ніж я. Ніякого персонального плану не буде. На жаль, в збірній Франції є не тільки він. Рівень гри Грізманна між лініями... Але Хакімі – справжній чемпіон, так що я не переживаю
Матч Франція – Марокко відбудеться 14 грудня, початок – о 21:00.
Сьогодні відбудеться перший півфінал ЧС-2022 – Аргентина прийме Хорватію.
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