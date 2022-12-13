ЧС-2022. Аргентина розгромила Хорватію. Як це було
Аргентина – Хорватія. Прогноз на півфінал ЧС-2022
Чи зможе команда Даліча зробити черговий подвиг?
13 грудня 11:02
Сьогодні, 13 грудня, відбудеться перший півфінальний матч ЧС-2022 між Аргентиною та Хорватією.
Букмекери віддають явну перевагу південноамериканської команді: середній коефіцієнт на перемогу Аргентини – 1,8. Нічия оцінюється в 3,30, на перемогу Хорватії можна поставити з коефіцієнтом 5,0.
Матч Аргентина – Хорватія почнеться о 21:00.
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