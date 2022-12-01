Легкий шлях для Мессі? Відомі потенційні суперники Аргентини в 1/4 фіналу ЧС-2022

Визначилося, з ким зіграють «альбіселесте» в разі проходу Австралії

Ліонель Мессі / Фото - Getty Images

Збірна Аргентини в заключному турі групового етапу чемпіонату світу-2022 впевнено переграла Польщу (2:0).

Таким чином, «альбіселесте» потрапили на Австралію в 1/8 фіналу. Також відома подальша сітка команди в разі перемоги.

У чвертьфіналі аргентинці можуть зустрітися з переможцем пари Нідерланди – США. Полякам пощастило менше. У разі сенсації з французами в 1/8-й «Кадра» виходить на Англію – Сенегал.

Нагадаємо, в матчі проти Польщі нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі побив рекорд Дієго Марадони.