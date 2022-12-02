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Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Головний тренер збірної Японії: «Тепер наша нова мета – чвертьфінал ЧС-2022»

Команда Моріясу зіграє з Хорватією
Футбол Чемпіонат світу з футболу
02 грудня 11:17
Головний тренер збірної Японії: «Тепер наша нова мета – чвертьфінал ЧС-2022»

Головний тренер збірної Японії Хадзіме Моріясу висловився про перемозі своєї команди над Іспанією (2:1) в матчі 3-го туру ЧС-2022. Його цитує прес-служба FIFA.

«Велике спасибі всім нашим уболівальникам, народу Японії, за підтримку. Завдяки ним ми змогли пройти через цей важкий матч. Я щасливий, що зміг принести перемогу всім. Тепер наша нова мета – чвертьфінал.

Гравці демонструють нам інший і новий погляд на те, що ми можемо битися на світовій арені. Ми хотіли б встановити новий рекорд в чвертьфіналах або навіть краще».

Японія в 1/8 фіналу ЧС-2022 зіграє з Хорватією 5 грудня. Також відомі ще 5 пар цієї стадії.

Петро Приходько
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Теги

збірна Японії (футбол)

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