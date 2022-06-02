Як українські військові дивилися матч з Шотландією і раділи голу Ярмоленка
Гордон: «Ми дуже розчаровані»
Голкіпер впевнений, що вони зроблять роботу над помилками
Голкіпер збірної Шотландії Крейг Гордон в коментарі сайту UEFA прокоментував поразку від України в плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу-2022.
«Ми дуже розчаровані. Ми багато працювали заради того, щоб дістатися до цього матчу. У нас не вийшло зіграти на своєму звичному рівні, це слід визнати. Ми погано зіграли. Коли пропускаєш, намагаєшся проаналізувати пропущені м'ячі і зрозуміти, що можна зробити краще. Ми обов'язково це зробимо.
У більшості гравців ще буде шанс знову спробувати, оскільки вони досить молоді, але так закінчувати завжди неприємно».
Нагадаємо, раніше головний тренер Шотландії визнав, Що виграла сильніша команда.
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