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Гордон: «Ми дуже розчаровані»

Голкіпер впевнений, що вони зроблять роботу над помилками
Футбол Чемпіонат світу з футболу
10:06
Гордон: «Ми дуже розчаровані»

Голкіпер збірної Шотландії Крейг Гордон в коментарі сайту UEFA прокоментував поразку від України в плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу-2022.

«Ми дуже розчаровані. Ми багато працювали заради того, щоб дістатися до цього матчу. У нас не вийшло зіграти на своєму звичному рівні, це слід визнати. Ми погано зіграли. Коли пропускаєш, намагаєшся проаналізувати пропущені м'ячі і зрозуміти, що можна зробити краще. Ми обов'язково це зробимо.

У більшості гравців ще буде шанс знову спробувати, оскільки вони досить молоді, але так закінчувати завжди неприємно».

Нагадаємо, раніше головний тренер Шотландії визнав, Що виграла сильніша команда.


Карен Агабекян
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Теги

збірна Шотландії (футбол)

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