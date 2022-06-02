Відео голів та огляд матчу Шотландія – Україна. Впевнена перемога, хоч і з нервами наприкінці
Тренер Шотландії – про поразку від України: «Буду відвертий — перемогла краща команда»
Стів Кларк побажав нам успіхів у грі з Уельсом
08:20
Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк визнав, що команда України була кращою у їхньому матчі відбору на чемпіонат світу. Його слова приводить прес-служба УАФ:
«Буду відвертий — перемогла краща команда. Вітаю Україну й бажаю їй удачі в Кардіффі. Думаю, там буде хороший матч, і шкода, що нас не буде серед його учасників. Сьогодні був вечір України, а не Шотландії».
Матч фіналу кваліфікації на чемпіонат світу-2022 Уельс – Україна відбудеться 5 червня в Кардіффі. Початок о 21:45.
Що сказав головний тренер збірної України Олександр Петраков після перемоги над Шотландією.
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