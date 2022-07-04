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Готується трансферна бомба УПЛ. Ракицький може повернутися до «Шахтаря»

Переговори близькі до завершення
Футбол Українська Прем'єр-ліга
19:36
Готується трансферна бомба УПЛ. Ракицький може повернутися до «Шахтаря»
Ярослав Ракицький / Фото - ФК Шахтар

Колишній захисник «Шахтаря» Ярослав Ракицький близький до повернення до клубу. Про це повідомив відомий коментатор Віктор Вацко в ефірі програми «Вацко on air».

Ракицкий близок к возвращению в «Шахтер». Идет переговорный процесс, который близок к завершению.

Пока контракт не подписан. Однако «Шахтер» планирует свое будущее с Ракицким.

Раніше повідомлялося, що Ракицький прийме рішення з приводу свого майбутнього до 15 липня.

Сергій Стаднюк
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Теги

Шахтар Донецьк Ярослав Ракицький

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