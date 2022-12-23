Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
17:55
Осине гніздо. Художній фільм
17:35
Гандбол. Бундесліга. Фленсбург-Хандевітт - Кіль

Гравець «Чорноморця»: «В наші ворота призначили 5 пенальті, ми пробивали «з позначки» лише раз»

Путря прокоментував результати першої частини сезону для одеситів
Футбол Українська Прем'єр-ліга
23 грудня 05:57
Гравець «Чорноморця»: «В наші ворота призначили 5 пенальті, ми пробивали «з позначки» лише раз»
Ілля Путря / Фото - Футбол 1/2/3

Захисник «Чорноморця» Ілля Путря підбив підсумки першої частини сезону.

Після гри 10-го туру з «Динамо» (0:3) ми вкотре зібралися з командою та вирішили, що у п'яти заключних матчах першого кола хочемо взяти п'ятнадцять очок. Адже поєдинки мали бути з нашими прямими конкурентами за таблицею. Вийшло – вісім, майже вдвічі менше. Але все-таки клуб почав набирати залікові бали. У нас у колективі байдужих немає, ми працювали щодня і продовжуємо вірити у себе.

Усі незадоволені результатами та передостаннім місцем у таблиці. І нам здається, що гра в нас аж ніяк не безнадійна. Усі готові викладатись на тренуваннях та доводити собі, Одесі та нашим уболівальникам, що команда здатна на більше. І навесні, я думаю почнемо рухатися вгору. Я читав думки фахівців і бачив таблиці xG, в яких «Чорноморець» мав забивати та набирати очок більше, ніж у нас є зараз. Але місця у чемпіонаті займають не по xG. Не нарікатиму і на удачу, всі команди іноді втрачають або набирають очки всупереч логіці конкретної зустрічі.

Наприклад, заключна гра року, що минає, з «Рухом» (2:2) могла завершитися і нашою поразкою. У першому таймі ми вели 2:0, контролювали хід матчу, але двобій триває 90 хвилин, і втрачати концентрацію не можна. Ця УПЛ, незважаючи на відсутність легіонерів, виглядає дуже непогано. Лідирує «Дніпро-1», уже давно не було, щоб у чемпіонаті на першому місці йшов не «Шахтар» чи «Динамо».

У більшості протистоянь чемпіонату гра йде на рівних, а результат вирішують якісь деталі чи індивідуальна майстерність одного із футболістів. Навіть аутсайдери можуть відібрати очки у грандів. Багато гравців з першої та другої ліг отримали шанс проявити себе на найвищому рівні та добре їм користуються. «Минай», наприклад, значною мірою складається з хлопців, зібраних саме з цих дивізіонів, і із закарпатцями ще нікому не було легко грати. Дякуємо ЗСУ, що ми можемо займатися улюбленою справою, радувати вболівальників. І нехай женуть ворога подалі з нашої країни.

Крім трійки лідерів, мені ще запам'яталася «Зоря». Чи не єдиний клуб, який нас переконливо переграв (4:0), із луганчанами було дуже важко змагатися того дня на полі. В решті матчів ми практично завжди мали шанси набрати очки. У грі з тим же «Минаєм» моряки здобули свою першу перемогу 1:0, я забив м'яч із пенальті. Просто відчував упевненість тоді та пішов бити з точки.

У команді зараз немає поняття «штатний пенальтист». Та й пробивали ми поки що з одинадцяти метрів лише один раз. У наші ворота було призначено п“ять пенальті. Ми з партнерами по команді звертали увагу на це співвідношення. Не буду будувати конспірологічні теорії, отже навесні нам потрібно агресивніше грати в чужому штрафному майданчику, і в разі порушень судді ставитимуть пенальті на нашу користь. Я крайній захисник і відіграв у цьому чемпіонаті вже на правому і на лівому фланзі. Особливої різниці не відчуваю, ігрове завдання для мого амплуа мало залежить від того, на якій брівці грати. Поки команда відпочиває, але потім готуватимемося до продовження чемпіонату. Думаю, що якісно відпрацюємо на зборах і добре розпочнемо 2023 рік.

Раніше один із захисників «Чорноморця» покинув клуб.

Джерело: ua.tribuna.com Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Чорноморець

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Авагімян може взимку повернутися в «Чорноморець»
Авагімян може взимку повернутися в «Чорноморець»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
23 грудня 16:50
Захисник «Чорноморця» зізнався, що дивився фінал ЧС-2022 у «Пункті незламності»
Захисник «Чорноморця» зізнався, що дивився фінал ЧС-2022 у «Пункті незламності»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
22 грудня 23:43
«Чорноморець» попрощався із захисником
«Чорноморець» попрощався із захисником
Футбол Українська Прем'єр-ліга
22 грудня 23:20
Генінсон: «Завдання «Чорноморця» – 10 місце і вище»
Генінсон: «Завдання «Чорноморця» – 10 місце і вище»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
21 грудня 20:53
Кравченко перейде до «Олександрії», але завершить кар'єру. Як так вийшло?
Кравченко перейде до «Олександрії», але завершить кар'єру. Як так вийшло?
Футбол Українська Прем'єр-ліга
20 грудня 03:36
Хавбек, що прийшов улітку в «Чорноморець», покинув клуб
Хавбек, що прийшов улітку в «Чорноморець», покинув клуб
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17 грудня 22:11

Новини: Футбол

Вихованець «Шахтаря» продовжив контракт із бельгійським клубом
Вихованець «Шахтаря» продовжив контракт із бельгійським клубом
Українські легіонери
16:57
Йовічевіч включив до трійки кращих гравців УПЛ екс-підопічного в «Дніпрі-1»
Йовічевіч включив до трійки кращих гравців УПЛ екс-підопічного в «Дніпрі-1»
Українська Прем'єр-ліга
16:00
«Металіст» не хоче продавати свого лідера в Бразилію
«Металіст» не хоче продавати свого лідера в Бразилію
Українська Прем'єр-ліга
14:45
Агенти намагаються влаштувати гравця «Шахтаря» в клуб АПЛ
Агенти намагаються влаштувати гравця «Шахтаря» в клуб АПЛ
Ліга 1
14:28
«Манчестер Юнайтед» продовжив контракти з Фредом, Решфордом і ще двома гравцями
«Манчестер Юнайтед» продовжив контракти з Фредом, Решфордом і ще двома гравцями
Англійська Прем'єр-ліга
14:07
Сабо: «UEFA і FIFA не цікавить, що в Україні гинуть люди. Інфантіно і Чеферін живуть за гроші росії та інших країн»
Сабо: «UEFA і FIFA не цікавить, що в Україні гинуть люди. Інфантіно і Чеферін живуть за гроші росії та інших країн»
Українська Прем'єр-ліга
13:50
Захисник «Металіста» змінив клуб в Бразилії
Захисник «Металіста» змінив клуб в Бразилії
Українська Прем'єр-ліга
13:12
« Дніпро-1 » відпустив Ді Франко в Аргентину
« Дніпро-1 » відпустив Ді Франко в Аргентину
Українська Прем'єр-ліга
12:50
УАФ звернулася в UEFA щодо можливого турніру на росії
УАФ звернулася в UEFA щодо можливого турніру на росії
Футбол в Європі
12:27
Всі новини

Популярні новини

«Це вам не проскурки в Лаврі робити». Ломаченку дісталося від українського військового
«Це вам не проскурки в Лаврі робити». Ломаченку дісталося від українського військового
Бокс Професійний бокс
22 грудня 10:53
3
UEFA і FIFA пригрозили виключити Україну зі своїх організацій
UEFA і FIFA пригрозили виключити Україну зі своїх організацій
Футбол Українська Прем'єр-ліга
19 грудня 18:11
4
Красюк: «Сказав промоутеру Ломаченка поберегти свого бійця, тому що Берінчик його точно вб’є»
Красюк: «Сказав промоутеру Ломаченка поберегти свого бійця, тому що Берінчик його точно вб’є»
Бокс Професійний бокс
19 грудня 18:05
2
Вихрист виграв 11-й бій в кар'єрі
Вихрист виграв 11-й бій в кар'єрі
Бокс Професійний бокс
18 грудня 04:25
1
Усик пожертвував майже 14 мільйонів гривень на відновлення села в Київській області
Усик пожертвував майже 14 мільйонів гривень на відновлення села в Київській області
Бокс Професійний бокс
23 грудня 20:22
1
Льюїс: «Розглядав варіант з ще одним поєдинком проти Віталія Кличка»
Льюїс: «Розглядав варіант з ще одним поєдинком проти Віталія Кличка»
Бокс Професійний бокс
19 грудня 09:22
Всі новини