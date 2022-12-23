Гравець «Чорноморця»: «В наші ворота призначили 5 пенальті, ми пробивали «з позначки» лише раз»

Ілля Путря / Фото - Футбол 1/2/3

Захисник «Чорноморця» Ілля Путря підбив підсумки першої частини сезону.

Усі незадоволені результатами та передостаннім місцем у таблиці. І нам здається, що гра в нас аж ніяк не безнадійна. Усі готові викладатись на тренуваннях та доводити собі, Одесі та нашим уболівальникам, що команда здатна на більше. І навесні, я думаю почнемо рухатися вгору. Я читав думки фахівців і бачив таблиці xG, в яких «Чорноморець» мав забивати та набирати очок більше, ніж у нас є зараз. Але місця у чемпіонаті займають не по xG. Не нарікатиму і на удачу, всі команди іноді втрачають або набирають очки всупереч логіці конкретної зустрічі.

Наприклад, заключна гра року, що минає, з «Рухом» (2:2) могла завершитися і нашою поразкою. У першому таймі ми вели 2:0, контролювали хід матчу, але двобій триває 90 хвилин, і втрачати концентрацію не можна. Ця УПЛ, незважаючи на відсутність легіонерів, виглядає дуже непогано. Лідирує «Дніпро-1», уже давно не було, щоб у чемпіонаті на першому місці йшов не «Шахтар» чи «Динамо».

У більшості протистоянь чемпіонату гра йде на рівних, а результат вирішують якісь деталі чи індивідуальна майстерність одного із футболістів. Навіть аутсайдери можуть відібрати очки у грандів. Багато гравців з першої та другої ліг отримали шанс проявити себе на найвищому рівні та добре їм користуються. «Минай», наприклад, значною мірою складається з хлопців, зібраних саме з цих дивізіонів, і із закарпатцями ще нікому не було легко грати. Дякуємо ЗСУ, що ми можемо займатися улюбленою справою, радувати вболівальників. І нехай женуть ворога подалі з нашої країни.

Крім трійки лідерів, мені ще запам'яталася «Зоря». Чи не єдиний клуб, який нас переконливо переграв (4:0), із луганчанами було дуже важко змагатися того дня на полі. В решті матчів ми практично завжди мали шанси набрати очки. У грі з тим же «Минаєм» моряки здобули свою першу перемогу 1:0, я забив м'яч із пенальті. Просто відчував упевненість тоді та пішов бити з точки.

У команді зараз немає поняття «штатний пенальтист». Та й пробивали ми поки що з одинадцяти метрів лише один раз. У наші ворота було призначено п“ять пенальті. Ми з партнерами по команді звертали увагу на це співвідношення. Не буду будувати конспірологічні теорії, отже навесні нам потрібно агресивніше грати в чужому штрафному майданчику, і в разі порушень судді ставитимуть пенальті на нашу користь. Я крайній захисник і відіграв у цьому чемпіонаті вже на правому і на лівому фланзі. Особливої різниці не відчуваю, ігрове завдання для мого амплуа мало залежить від того, на якій брівці грати. Поки команда відпочиває, але потім готуватимемося до продовження чемпіонату. Думаю, що якісно відпрацюємо на зборах і добре розпочнемо 2023 рік.