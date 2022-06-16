Петраков: «Герої «Азовсталі» ввійдуть в історію. Подібного більше не повториться»
Гравець «Краматорська» воює в складі «Азова»
Похитайло звільняє Харківську область
16 червня 23:05
Футболіст «Краматорська» Павло Похитайло воює проти російських окупантів у складі спецпідрозділу «Азова» Kraken. Про це повідомили в Facebook клубу.
Похитайло бореться в Харківській області.
У клубі відзначили, що на початку повномасштабного вторгнення Похитайло займався волонтерством, а потім вирішив відправитися на фронт.
Нагадаємо, раніше Роман Зозуля відправив ЗСУ автомобіль швидкої допомоги з Гонконгу.
Коментарі 0