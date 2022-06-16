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Гравець «Краматорська» воює в складі «Азова»

Похитайло звільняє Харківську область
Футбол Перша ліга
16 червня 23:05
Гравець «Краматорська» воює в складі «Азова»

Футболіст «Краматорська» Павло Похитайло воює проти російських окупантів у складі спецпідрозділу «Азова» Kraken. Про це повідомили в Facebook клубу.

Похитайло бореться в Харківській області.

У клубі відзначили, що на початку повномасштабного вторгнення Похитайло займався волонтерством, а потім вирішив відправитися на фронт.

Нагадаємо, раніше Роман Зозуля відправив ЗСУ автомобіль швидкої допомоги з Гонконгу.

Карен Агабекян
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ФК Краматорськ

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Новини: Футбол

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