Гравець «Шахтаря» може підсилити склад наступного суперника «Динамо»

Найближчим часом до гірників звернуться з пропозицією оренди

Нападник «Шахтаря» Лассіна Траоре може стати гравцем «Фенербахче». Про це повідомляє haber365.

Турки почали цікавитися 21-річним форвардом вже у квітні. Найближчим часом представники клубу збираються звернутися до «Шахтаря» з офіційною пропозицією про оренду з правом викупу.

Траоре встиг провести за гірників всього 14 матчів, в яких забив 9 м’ячів. Після чого травмувався у грі Ліги чемпіонів проти «Інтера» і вибув до кінця сезону.

Трансфер форварда з «Аяксу» обійшовся «Шахтарю» в 10 мільйонів євро.

В контексті можливого переходу в «Фенербахче» варто відзначити, що турки – суперники «Динамо» в другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Мірча Луческу заявив, що якби не бомбардування від путіна, то «Динамо» приймало б «Фенербахче» в Києві.