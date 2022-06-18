Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:00
Змішані єдиноборства. Combate Global 2
19:35
Тріатлон. Битва королів: Ян Фродено - Ліонель Сандерс. Огляд

Гравець «Шахтаря» може підсилити склад наступного суперника «Динамо»

Найближчим часом до гірників звернуться з пропозицією оренди
Футбол Українська Прем'єр-ліга
18:01
Гравець «Шахтаря» може підсилити склад наступного суперника «Динамо»

Нападник «Шахтаря» Лассіна Траоре може стати гравцем «Фенербахче». Про це повідомляє haber365.

Турки почали цікавитися 21-річним форвардом вже у квітні. Найближчим часом представники клубу збираються звернутися до «Шахтаря» з офіційною пропозицією про оренду з правом викупу.

Траоре встиг провести за гірників всього 14 матчів, в яких забив 9 м’ячів. Після чого травмувався у грі Ліги чемпіонів проти «Інтера» і вибув до кінця сезону.

Трансфер форварда з «Аяксу» обійшовся «Шахтарю» в 10 мільйонів євро.

В контексті можливого переходу в «Фенербахче» варто відзначити, що турки – суперники «Динамо» в другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Мірча Луческу заявив, що якби не бомбардування від путіна, то «Динамо» приймало б «Фенербахче» в Києві.

Сергій Лук'яненко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Лассина Траоре Фенербахче (футбол)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Стало відомо, де відбудеться матч «Динамо» - «Фенербахче»
Стало відомо, де відбудеться матч «Динамо» - «Фенербахче»
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
07:57
Караваєв: «Фенербахче» - одна з найсильніших команд, які могли нам випасти»
Караваєв: «Фенербахче» - одна з найсильніших команд, які могли нам випасти»
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
17 червня 14:53
Євтушенко: «Майже впевнений, що «Динамо» пройде «Фенербахче»
Євтушенко: «Майже впевнений, що «Динамо» пройде «Фенербахче»
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
16 червня 17:31
«Динамо» вшосте зіграє з турецькими командами в кваліфікації ЛЧ
«Динамо» вшосте зіграє з турецькими командами в кваліфікації ЛЧ
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
16 червня 16:03
Маркевич - про суперника «Динамо» в ЛЧ: «Не бачу в ньому нічого страшного»
Маркевич - про суперника «Динамо» в ЛЧ: «Не бачу в ньому нічого страшного»
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
15 червня 16:08
«Динамо» дізналося суперника в кваліфікації Ліги чемпіонів
«Динамо» дізналося суперника в кваліфікації Ліги чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
15 червня 13:33

Новини: Футбол

П'ятов побив ще один рекорд збірної України у матчі з Вірменією
П'ятов побив ще один рекорд збірної України у матчі з Вірменією
Збірна України
19:46
Одразу два легіонери «Динамо» можуть повернутися в команду
Одразу два легіонери «Динамо» можуть повернутися в команду
Українська Прем'єр-ліга
19:24
«Евертон» розглядає українця однією зі своїх пріоритетних трансферних цілей
«Евертон» розглядає українця однією зі своїх пріоритетних трансферних цілей
Українські легіонери
19:11
Гравець «Шахтаря» може підсилити склад наступного суперника «Динамо»
Гравець «Шахтаря» може підсилити склад наступного суперника «Динамо»
Українська Прем'єр-ліга
18:01
Маліновський: «Мені нічого сказати путіну. Це як мати квартиру і незнайомця, що прикидається, ніби там живе»
Маліновський: «Мені нічого сказати путіну. Це як мати квартиру і незнайомця, що прикидається, ніби там живе»
Українські легіонери
17:03
Луческу: «Якби путін припинив бомбардування, ми зіграли б з «Фенербахче» в Києві»
Луческу: «Якби путін припинив бомбардування, ми зіграли б з «Фенербахче» в Києві»
Українська Прем'єр-ліга
16:43
Офіційна заява «Динамо» – Луческу повернувся з командою до Києва
Офіційна заява «Динамо» – Луческу повернувся з командою до Києва
Українська Прем'єр-ліга
16:14
Воротар «Динамо»: «Важко дивитися в очі українським військовим»
Воротар «Динамо»: «Важко дивитися в очі українським військовим»
Українська Прем'єр-ліга
14:41
Сеск Фабрегас став вільним агентом
Сеск Фабрегас став вільним агентом
Ліга 1
14:12
Всі новини

Популярні новини

Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Бокс Професійний бокс
14 червня 12:58
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Футбол Футбол в Європі
15 червня 17:59
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Бокс Професійний бокс
16 червня 13:04
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Футбол Збірна України
12 червня 15:58
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Футбол Збірна України
16 червня 10:05
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Бокс Професійний бокс
17 червня 08:51
Всі новини