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Луческу: «Якби путін припинив бомбардування, ми зіграли б з «Фенербахче» в Києві»

Тренер «Динамо» хоче, щоб його команда змусила всміхнутися українців
Футбол Українська Прем'єр-ліга
16:43
Луческу: «Якби путін припинив бомбардування, ми зіграли б з «Фенербахче» в Києві»

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу мріє, щоб війна в Україні закінчилася і його команда мала змогу грати вдома. Його слова приводить spor.haber7.com:

«Для «Динамо» участь у Лізі чемпіонів дуже важлива з точки зору морального духу українців, які втомлюються від війни. Ми хочемо показати, що життя триває, що ми не перестаємо грати у футбол, незважаючи на бомби. Український народ був нещасним протягом останніх 4-х місяців. Тепер ми прагнемо заставити їх всміхнутися.

Це буде важкий матч для нас. Я б не хотів зустрічатися з «Фенербахче» в 1-му раунді. Думаю, цей матч стане найважливішим у відборі.

Гравці приїдуть зі збірної. Звичайно, їх бентежить воєнний стан. З’являються й нові молоді футболісти. Я хочу дати їм більше шансів. Після нашої роботи тут (прим. – у Румунії) в нас буде підготовчий табір у Швейцарії.

Швидше за все, матч відбудеться в Польщі. Але якби путін припинив бомбардування, ми зіграли б з «Фенербахче» в Києві. Я мрію, щоб війна закінчилася і ми знову могли грати на заповненому стадіоні».

Нагадаємо, Луческу з «Динамо» повернувся до Києва, звідки команда відправиться на тренувальний збір.

Сергій Лук'яненко
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Мірча Луческу Динамо Київ

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