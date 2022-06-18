Луческу: «Якби путін припинив бомбардування, ми зіграли б з «Фенербахче» в Києві»
Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу мріє, щоб війна в Україні закінчилася і його команда мала змогу грати вдома. Його слова приводить spor.haber7.com:
«Для «Динамо» участь у Лізі чемпіонів дуже важлива з точки зору морального духу українців, які втомлюються від війни. Ми хочемо показати, що життя триває, що ми не перестаємо грати у футбол, незважаючи на бомби. Український народ був нещасним протягом останніх 4-х місяців. Тепер ми прагнемо заставити їх всміхнутися.
Це буде важкий матч для нас. Я б не хотів зустрічатися з «Фенербахче» в 1-му раунді. Думаю, цей матч стане найважливішим у відборі.
Гравці приїдуть зі збірної. Звичайно, їх бентежить воєнний стан. З’являються й нові молоді футболісти. Я хочу дати їм більше шансів. Після нашої роботи тут (прим. – у Румунії) в нас буде підготовчий табір у Швейцарії.
Швидше за все, матч відбудеться в Польщі. Але якби путін припинив бомбардування, ми зіграли б з «Фенербахче» в Києві. Я мрію, щоб війна закінчилася і ми знову могли грати на заповненому стадіоні».
Нагадаємо, Луческу з «Динамо» повернувся до Києва, звідки команда відправиться на тренувальний збір.
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