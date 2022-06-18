Луческу: «Якби путін припинив бомбардування, ми зіграли б з «Фенербахче» в Києві»

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу мріє, щоб війна в Україні закінчилася і його команда мала змогу грати вдома. Його слова приводить spor.haber7.com:

Це буде важкий матч для нас. Я б не хотів зустрічатися з «Фенербахче» в 1-му раунді. Думаю, цей матч стане найважливішим у відборі.

Гравці приїдуть зі збірної. Звичайно, їх бентежить воєнний стан. З’являються й нові молоді футболісти. Я хочу дати їм більше шансів. Після нашої роботи тут (прим. – у Румунії) в нас буде підготовчий табір у Швейцарії.

Швидше за все, матч відбудеться в Польщі. Але якби путін припинив бомбардування, ми зіграли б з «Фенербахче» в Києві. Я мрію, щоб війна закінчилася і ми знову могли грати на заповненому стадіоні».