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Гравець «Шахтаря» відмовився переходити в клуб Реброва

«Гірники» хочуть за гравця 18 мільйонів євро
Футбол Українська Прем'єр-ліга
11:41
Гравець «Шахтаря» відмовився переходити в клуб Реброва

Півзахисник «Шахтаря» Педріньо відмовився переходити в команду Сергія Реброва «Аль-Айн». Про це повідомляє Goal.com.

Клуб з Саудівської Аравії був готовий заплатити донеччанам 18 мільйонів євро, котрі вони вимагають за свого гравця.

Однак на 24-річного бразильця все ще є претенденти. Зокрема це «Атлетико Мінейро». Та вони хочуть взяти гравця в оренду, тоді як «Шахтар» – відбити гроші, заплачені «Бенфіці» минулого літа.

Раніше «Шахтар» вже продав двох бразильців.

Сергій Лук'яненко
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Педріньо Шахтар Донецьк

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