Офіційно. Нерес перейшов в «Бенфіку» з «Шахтаря»
Офіційно. Услід за Нересом «Шахтар» покинув ще один бразилець
Маркос Антоніо став гравцем «Лаціо»
Півзахисник «Шахтаря» Маркос Антоніо став футболістом «Лаціо», повідомляє прес-служба римлян.
22-річний бразилець обійшовся «Лаціо» в 8 мільйонів євро (плюс 2 мільйона євро бонусами).
Антоніо уклав з «Лаціо» контракт на 5 років і буде отримувати 2 мільйона євро в рік.
Раніше «Шахтар» також офіційно покинув бразильський вінгер Давид Нерес, Який перейшов в «Бенфіку».
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