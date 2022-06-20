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Світовий бокс. Тижневик

Офіційно. Услід за Нересом «Шахтар» покинув ще один бразилець

Маркос Антоніо став гравцем «Лаціо»
Футбол Серія А
22:12
Офіційно. Услід за Нересом «Шахтар» покинув ще один бразилець

Півзахисник «Шахтаря» Маркос Антоніо став футболістом «Лаціо», повідомляє прес-служба римлян.

22-річний бразилець обійшовся «Лаціо» в 8 мільйонів євро (плюс 2 мільйона євро бонусами).

Антоніо уклав з «Лаціо» контракт на 5 років і буде отримувати 2 мільйона євро в рік.

Раніше «Шахтар» також офіційно покинув бразильський вінгер Давид Нерес, Який перейшов в «Бенфіку».

Петро Приходько
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Теги

Лаціо Маркос Антоніо Шахтар Донецьк

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