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Петраков: «Степаненко і Бущан вирушили додому»

Тренер збірної України перед матчем проти Вірменії
Футбол Збірна України
18:36
Петраков: «Степаненко і Бущан вирушили додому»

Головний тренер збірної України Олександр Петраков дав прес-конференцію перед матчем проти Вірменії в Лізі націй:

Чи правда те, що грати в Лодзі — ваше побажання?

Так, це було моє побажання. Керівництво запитало, де я бажаю грати, в якому місті. Я запропонував Лодзь. Я знав, що тут працює та проживає багато українців, більше шести тисяч.

Минає 10 років із того часу, як Україна та Польща спільно провели Євро-2012. Які спогади про цей турнір у вас лишилися?

Я був на грі Україна — Швеція. Відчував гордість за країну, коли наші перемогли. Пам'ятаю цей матч.

Чи готові зіграти футболісти, які пропускали матч з Ірландією?

Тарас Степаненко та Георгій Бущан вирушили додому. Едуард Соболь сьогодні розпочинає тренування після застуди, але захворів Олександр Сирота. Усі інші здорові. Зараз буде тренування, після нього побачимо, як хто виглядає.

Які ваші спогади про чемпіонат світу U20 у Польщі, на якому юнацька збірна України перемогла 2019 року?

Це в минулому. Я перегортаю сторінку й живу далі.

В першому матчі Ліги націй збірна України обіграла Ірландію – 1:0.

Нагадаємо, Сергій Ребров заявив, що готовий очолити національну команду.

Сергій Лук'яненко
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