Євтушенко: «Майже впевнений, що «Динамо» пройде «Фенербахче»
Вже два швейцарських клуби погодилися зіграти з «Динамо» благодійні матчі
Перший з них відбудеться вже 26 червня
Фото - ФК Динамо Київ
Київське «Динамо» проведе серію благодійних матчів під слоганом «Play for Peace. Stop the War». Уже відомо, що в рамках неї кияни зіграють проти «Лозани».
Крім того, суперником «біло-синіх» стане ще один швейцарський клуб. Це «Івердон Спорт» з другого дивізіону.
Зустріч відбудеться на міському стадіоні в Івердон-ле-Бені 26 червня. Стартовий свисток прозвучить о 17:00 за Києвом.
Раніше були названі чотири клуби, які цікавилися вінгером «Динамо» Віктором Циганковим.
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