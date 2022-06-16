Вже два швейцарських клуби погодилися зіграти з «Динамо» благодійні матчі

Перший з них відбудеться вже 26 червня

Фото - ФК Динамо Київ

Київське «Динамо» проведе серію благодійних матчів під слоганом «Play for Peace. Stop the War». Уже відомо, що в рамках неї кияни зіграють проти «Лозани».

Крім того, суперником «біло-синіх» стане ще один швейцарський клуб. Це «Івердон Спорт» з другого дивізіону.

Зустріч відбудеться на міському стадіоні в Івердон-ле-Бені 26 червня. Стартовий свисток прозвучить о 17:00 за Києвом.

Раніше були названі чотири клуби, які цікавилися вінгером «Динамо» Віктором Циганковим.