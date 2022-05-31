Гравці «Металіста 1925» тренуються в «Байєрі», «Кельні» та польських командах

Футболістів вдалося евакуювати з Харкова

Фото - Металіст 1925

Комерційний директор «Металіста 1925» Антон Іванов розповів The Times про тимчасові клубах своїх гравців. Також член керівництва клубу згадав, як проходила евакуація з Харкова.

Перші кілька днів ми думали виключно про турботу про наших гравців, особливо легіонерів. Їх всіх довелося евакуювати. Ми довго будували план, але таки знайшли 2 чи 3 складні автобусні та залізничні маршрути з Харкова. Нам потрібно було багато контактів та допомога, проте ми вивезли усіх на початку березня. Тоді нам було необхідно розв’язати проблеми з нашими українськими футболістами та гравцями академії. Ми використали усі наші контакти з іншими футбольними клубами. Ми вивезли близько сотні гравців. Деякі з них тренуються з «Баєром», «Кельном» та іншими клубами Бундесліги, деякі – у польських командах.

Раніше генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін заявив, що всі клуби УПЛ за те, щоб почати новий чемпіонат.