Грізманн обійшов Зідана й Анрі, встановивши унікальне досягнення у збірній Франції
Грізманн – кращий гравець матчу Франція – Марокко
Француз за матч віддав чотири ключові передачі
Антуан Грізманн
Півзахисник збірної Франції Антуан Грізманн названий кращим гравцем півфіналу чемпіонату світу-2022 проти Марокко (2:0).
Грізманн відіграв 90 хвилин, протягом яких результативними діями не відзначився, але зробив 2 відбори, виграв 6 єдиноборств і зробив 4 ключових передачі.
Відзначимо, що на цьому ЧС-2022 Грізманн створив найбільшу кількість моментів для своїх партнерів серед усіх збірних.
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