Грізманн відіграв 116 матчів за збірну Франції
Грізманн: «Марокко створило нам багато проблем»
Форвард оцінив півфінал ЧС
15 грудня 12:50
Нападаючий збірної Франції Антуан Грізманн оцінив L'Equipe перемогу над Марокко (2:0) в півфіналі ЧС-2022.
«Марокканці мене вразили, вони дуже добре працювали тактично, як в атаці, так і в захисті. Вони створили нам безліч проблем. Тренер усвідомив це і зробив заміни. Вихід Маркуса на лівий фланг приніс нам користь. Було більше людей, які допомагали Тео захищатися.
Той факт, що забили швидкий гол, відкрив гру, а другий м'яч допоміг опинитися в безпечному положенні ».
Грізманн провів 116-й матч за збірну Франції.
Фінал з Аргентиною відбудеться 18 грудня.
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