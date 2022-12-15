Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:00
Телемагазин
11:55
live
Волейбол. Суперліга-Дмарт. Жінки. Балта - Збірна України U-15. Пряма трансляція

Грізманн: «Марокко створило нам багато проблем»

Форвард оцінив півфінал ЧС
Футбол Чемпіонат світу з футболу
15 грудня 12:50
Грізманн: «Марокко створило нам багато проблем»

Нападаючий збірної Франції Антуан Грізманн оцінив L'Equipe перемогу над Марокко (2:0) в півфіналі ЧС-2022.

«Марокканці мене вразили, вони дуже добре працювали тактично, як в атаці, так і в захисті. Вони створили нам безліч проблем. Тренер усвідомив це і зробив заміни. Вихід Маркуса на лівий фланг приніс нам користь. Було більше людей, які допомагали Тео захищатися.

Той факт, що забили швидкий гол, відкрив гру, а другий м'яч допоміг опинитися в безпечному положенні ».


Грізманн провів 116-й матч за збірну Франції.

Фінал з Аргентиною відбудеться 18 грудня.

Андрій Усмонов
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

збірна Франції (футбол) збірна Марокко (футбол) Антуан Грізманн

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Ковачіч: «Хотим привезти медаль ЧС хорватському народу»
Ковачіч: «Хотим привезти медаль ЧС хорватському народу»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
10:10
Тренер Марокко: «Гравці розуміють, що було б непогано привезти додому медаль»
Тренер Марокко: «Гравці розуміють, що було б непогано привезти додому медаль»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
09:28
Сьогодні відбудеться матч за третє місце на ЧС-2022
Сьогодні відбудеться матч за третє місце на ЧС-2022
Футбол Чемпіонат світу з футболу
08:10
Названо ще одну причину, через яку Бензема не зіграє у фіналі ЧС-2022
Названо ще одну причину, через яку Бензема не зіграє у фіналі ЧС-2022
Футбол Чемпіонат світу з футболу
16 грудня 20:38
Грізманн: «Це буде складний фінал, Мессі – в повному порядку»
Грізманн: «Це буде складний фінал, Мессі – в повному порядку»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
16 грудня 12:42
Форвард збірної Хорватії: «Марокканці життя віддадуть за бронзову медаль ЧС-2022»
Форвард збірної Хорватії: «Марокканці життя віддадуть за бронзову медаль ЧС-2022»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
16 грудня 11:51

Новини: Футбол

Евра: «Не здивуюся, якщо Роналду завершить кар'єру»
Евра: «Не здивуюся, якщо Роналду завершить кар'єру»
Футбол в Європі
11:33
«Баварія» хоче підписати воротаря «Гладбаха» Зоммера
«Баварія» хоче підписати воротаря «Гладбаха» Зоммера
Бундесліга
11:10
Ковачіч: «Хотим привезти медаль ЧС хорватському народу»
Ковачіч: «Хотим привезти медаль ЧС хорватському народу»
Чемпіонат світу з футболу
10:10
«Рома» відмовляється відпускати Моуріньо в збірну Португалії
«Рома» відмовляється відпускати Моуріньо в збірну Португалії
Чемпіонат світу з футболу
09:50
Тренер Марокко: «Гравці розуміють, що було б непогано привезти додому медаль»
Тренер Марокко: «Гравці розуміють, що було б непогано привезти додому медаль»
Чемпіонат світу з футболу
09:28
Саутгейт може залишитися на чолі збірної Англії
Саутгейт може залишитися на чолі збірної Англії
Чемпіонат світу з футболу
09:10
Сьогодні відбудеться матч за третє місце на ЧС-2022
Сьогодні відбудеться матч за третє місце на ЧС-2022
Чемпіонат світу з футболу
08:10
«Наполі» орендує захисника збірної Польщі
«Наполі» орендує захисника збірної Польщі
Серія А
07:42
Даліч: «Знаючи, як Модріч відноситься до футболу і збірної Хорватії, він буде з нами на Євро-2024»
Даліч: «Знаючи, як Модріч відноситься до футболу і збірної Хорватії, він буде з нами на Євро-2024»
Чемпіонат світу з футболу
07:28
Всі новини

Популярні новини

«Мені здається – потрібна увага СБУ», «вали з нашої України». Реакції фанатів на пост Ломаченко з митрополитом лукою
«Мені здається – потрібна увага СБУ», «вали з нашої України». Реакції фанатів на пост Ломаченко з митрополитом лукою
Бокс Професійний бокс
15 грудня 10:34
56
Непереможений британський суперважковаговик зізнався у коханні Усику
Непереможений британський суперважковаговик зізнався у коханні Усику
Бокс Професійний бокс
14 грудня 17:10
1
Роналду повернувся в «Реал»
Роналду повернувся в «Реал»
Футбол Прімера
15 грудня 08:10
«Майбутній чемпіон світу» розповів, як Ф’юрі переможе Усика
«Майбутній чемпіон світу» розповів, як Ф’юрі переможе Усика
Бокс Професійний бокс
10 грудня 13:25
Лопес, побувавши в нокдауні, рішенням суддів виграв бій у Мартіна
Лопес, побувавши в нокдауні, рішенням суддів виграв бій у Мартіна
Бокс Професійний бокс
11 грудня 07:51
«Реал» дозволив Бензема зіграти в фіналі ЧС-2022
«Реал» дозволив Бензема зіграти в фіналі ЧС-2022
Футбол Чемпіонат світу з футболу
15 грудня 07:28
Всі новини