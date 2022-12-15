Грізманн відіграв 116 матчів за збірну Франції

Він увійшов в топ-5 в історії команди

Франція обіграла Марокко (2:0) в матчі 1/2 фіналу ЧС-2022.

Ця гра стала для форварда Антуана Грізманна 116-й за національну команду. Він зрівнявся за кількістю ігор з Марселем Десайі.

Таким чином, Антуан увійшов в топ-5 гравців в історії збірної Франції за кількістю ігор.

Лідирує тут Уго Льоріс, Який провів 144 гри за команду. Голкіпер також став рекордсменом на цьому турнірі.