Грозний пояснив, чому старт УПЛ потрібно змістити на місяць

В'ячеслав Грозний / Фото - Sport.ua

Колишній тренер «Говерли» та «Арсеналу» В'ячеслав Грозний поділився думками про старт наступного сезону УПЛ і рівень чемпіонату.

Поки ми не проженемо цих проклятих рашистів зі своєї землі, кров проливатиметься щодня. Тим більше, що ворог знатиме, коли починаються поєдинки, в яких містах. Це ж офіційна інформація. Навіщо ризикувати життям?

Я змістив би старт сезону хоча б на місяць. Україна не гратиме на чемпіонаті світу, а легіонерів, які виступають у нашій країні та восени візьмуть участь у мундіалі, можна, напевно, перерахувати на пальцях однієї руки. Тому я не бачу проблем у тому, щоб проводити першість у ході чемпіонату світу.

Так, дуже хочеться швидше розпочати сезон, але ризик дуже великий. Безпека має бути на першому місці. Отримавши гарну військову допомогу від наших міжнародних партнерів, ми потихеньку виганятимемо окупантів з України. Але давайте будемо реалістами, це питання не одного дня і не одного тижня.

— Чи може майбутній сезон стати непередбачуваним за часи незалежності?

— Я не пророк (усміхається). Але можу навести приклад першого чемпіонату України, коли я очолюю Вінницьку Ниву. Тоді в нашій лізі не було іноземців, але нічого першість все одно була цікавою. Щоправда, рівень змагань треба було піднімати.

— До речі, це питання. Наскільки сильно впаде рівень УПЛ у зв'язку із нинішньою ситуацією в країні?

— Звичайно, легіонери серйозного рівня дають поштовх молодим вітчизняним гравцям швидше прогресувати навіть у кожному тренуванні. Подивіться, іноземці Шахтаря були затребувані. Хтось перейшов до Баварії, хтось у Манчестер Сіті. Той самий Генріх Мхітарян виступав за Боруссію Дортмунд, Манчестер Юнайтед, Рому, зараз перейшов до Інтеру. І таких прикладів чимало.

Безумовно, рівень нашого чемпіонату зараз буде нижчим, ніж у минулі роки за рахунок того, що через війну стався відтік якісних іноземців. А що вищий рівень футболістів у команді, то швидше йде зростання інших виконавців. Ось візьміть нашу збірну, яка почала якісніше грати багато в чому завдяки тому, що хлопці виступають за кордоном, працюючи під керівництвом таких тренерів як Хосеп Гвардіола, Джан П'єро Гасперіні… Той самий Андрій Лунін, тренуючись у Реалі разом із Лукою Модрічем, здобуває колосальний досвід.

Я припускаю зростання в українських футболістів, які раніше не могли себе проявити через високу конкуренцію, але таких гравців буде мало. Зараз великий плюс матимуть ті, хто добре працює зі своїми академіями. Ось, наприклад, Динамо вже давно йде цим шляхом. Впевнений, що наш чемпіонат буде цікавим, але, повторюся, на першому місці для мене безпека. Я проти будь-яких невиправданих ризиків.