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Грозний: «Україна за всіма показниками обіграла і Шотландію, і Уельс»

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Футбол Збірна України
08:45
Грозний: «Україна за всіма показниками обіграла і Шотландію, і Уельс»

Український тренер В'ячеслав Грозний висловився про виступ збірної України в матчах відбору на ЧС-2022 з Шотландією (3: 1) і Уельсом (0: 1).

«Професіоналізм і патріотизм всього колективу нашої збірної дав нам можливість побачити нашу збірну гідною, сильною, впевненою в своїх ігрових ідеях. Ми за всіма показниками обіграли і шотландців, і валлійців. Я приведу тільки два приклади по матчу зі збірною Уельсу. У володінні м'ячем ми обіграли суперника (68 % проти 32 %). За ударами по воротах ми перемогли 22:10 (9: 3 в створ). За гольовим моментам у нас як мінімум три, а у них один. За ударами з-за меж штрафний Україна була також краще (11 проти 5). Наш воротар Бущан відбив три удари, а їх герой голкіпер Хеннесі відбив дев'ять ударів. До речі, з Уельсом при Петракова був перший матч, в якому ми не забили жодного гола, хоча реально могли забивати і не раз. Але це вже історія ».

Вже названі фаворити ЧС-2022.

Джерело: sport.ua Петро Приходько
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Теги

збірна Шотландії (футбол) збірна Уельсу (футбол)

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