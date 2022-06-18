Бущан: «У матчі з Вельсом я грав з травмою з 16 хвилини»
Грозний: «Україна за всіма показниками обіграла і Шотландію, і Уельс»
Але здобути путівку на чемпіонат світу не змогла
08:45
Український тренер В'ячеслав Грозний висловився про виступ збірної України в матчах відбору на ЧС-2022 з Шотландією (3: 1) і Уельсом (0: 1).
«Професіоналізм і патріотизм всього колективу нашої збірної дав нам можливість побачити нашу збірну гідною, сильною, впевненою в своїх ігрових ідеях. Ми за всіма показниками обіграли і шотландців, і валлійців. Я приведу тільки два приклади по матчу зі збірною Уельсу. У володінні м'ячем ми обіграли суперника (68 % проти 32 %). За ударами по воротах ми перемогли 22:10 (9: 3 в створ). За гольовим моментам у нас як мінімум три, а у них один. За ударами з-за меж штрафний Україна була також краще (11 проти 5). Наш воротар Бущан відбив три удари, а їх герой голкіпер Хеннесі відбив дев'ять ударів. До речі, з Уельсом при Петракова був перший матч, в якому ми не забили жодного гола, хоча реально могли забивати і не раз. Але це вже історія ».