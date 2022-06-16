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Всесвітньо відомий журнал прогнозує, що ЧС-2022 не виграє європейська збірна

The Guardian ставить на Аргентину
Футбол Чемпіонат світу з футболу
17:45
Всесвітньо відомий журнал прогнозує, що ЧС-2022 не виграє європейська збірна

авторитетний ресурс The Guardian склав список головних претендентів на перемогу на ЧС-2022.

Портал вважає, що переможе збірна Аргентини. Вашій увазі шанси інших 10-ти претендентів.

2. Бразилія

3. Іспанія

4. Нідерланди

5. Німеччина

6. Франція

7. Данія

8. Бельгія

9. Португалія

10. Англія

ЧС-2022 пройде в листопаді-грудні в Катарі. Уже відомі всі учасники мундіалю.

Петро Приходько
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Теги

збірна Аргентини (футбол)

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