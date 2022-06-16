ПСЖ припинить співпрацю з Почеттіно. Парижани знайшли заміну аргентинцю
Всесвітньо відомий журнал прогнозує, що ЧС-2022 не виграє європейська збірна
The Guardian ставить на Аргентину
авторитетний ресурс The Guardian склав список головних претендентів на перемогу на ЧС-2022.
Портал вважає, що переможе збірна Аргентини. Вашій увазі шанси інших 10-ти претендентів.
2. Бразилія
3. Іспанія
4. Нідерланди
5. Німеччина
6. Франція
7. Данія
8. Бельгія
9. Португалія
10. Англія
ЧС-2022 пройде в листопаді-грудні в Катарі. Уже відомі всі учасники мундіалю.
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