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Григорчук: «Думаю, перемога «Дніпра-1» закономірна»

«Чорноморець» знову не переміг
Футбол Українська Прем'єр-ліга
31 жовтня 07:28
Григорчук: «Думаю, перемога «Дніпра-1» закономірна»

Головний тренер «Чорноморця» Роман Григорчук прокоментував поразку від «Дніпра-1» (0:1) в 10-му турі УПЛ.

У першому таймі для вас був непростий початок. Коли «Дніпро-1» з м'ячем – це непроста, потужна команда. Але коли вони без м'яча – «Чорноморець» нав'язував свою гру. Як ви оціните перший тайм?

«В цілому як ви прокоментували, десь так і було. Могло бути по-різному. Ми могли пропустити м'яч. У нас були моменти, коли могли забити. Думаю, перемога «Дніпра-1» закономірна. Вони були сильніші за нас. Вітаємо їх з перемогою».

Чому в заявці не було Філі і Юсова?

«Ми не можемо зараз пояснювати за всіма, чому не потрапили. Це було наше рішення сьогодні. Лише по Юсову можу сказати – це була вимушена міра, у нього мікропошкодження».

У другому таймі Непогодов кілька разів рятував команду, кілька разів стійка. Що скажете про цю половину матчу?

«Я про це говорив уже в першій відповіді – «Дніпро-1» виграв закономірно. Тут немає питань».

Наступний матч з «Динамо». Чи вдасться психологічно підготуватися?

«Ми повинні розуміти, що до цього моменту помірялися силами з топ-командою. Розуміємо, що ми нижче рівня «Дніпра-1», наприклад. Це не означає, що у нас не було абсолютних шансів, немає. «Динамо» – теж топ-команда. Ми повинні готуватися. Здійснити поправки, виправити помилки. І бути сильніше, тому що розуміємо, що конкурувати з топ-командами – дуже непроста справа».

«Чорноморець» поки без перемог в УПЛ після 10 турів.

Джерело: chernomorets.odessa.ua Андрій Усмонов
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Теги

Чорноморець Роман Григорчук СК Дніпро-1

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