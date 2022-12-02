Вернидуб обіграв Григорчука. «Кривбас» здобув чергову перемогу
Григорчук: «Не міг уявити, що «Чорноморець» боротиметься за виживання у найстрашнішому сні»
Одесити поступилися «Кривбасу» та залишилися в зоні вильоту
02 грудня 21:01
Роман Григорчук / Фото: ФК Чорноморець
Головний тренер «Чорноморця» Роман Григорчук висловився з приводу поразки в перенесеному матчі сьомого туру УПЛ проти «Кривбасу» (0:1). Слова фахівця передає прес-служба криворіжців.
Ми боремось за виживання. Це жах, у мене мурашки йдуть по шкірі. Я не міг собі уявити такого навіть в страшному сні. Але це не привід для песимізму.
Ми не опускаємо руки. Треба буде проявити характер і всю нашу майстерність. В Одесі має бути сильна команда, яка буде боротись за високі місця.
Раніше «Чорноморець» покинув албанський півзахисник.
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