Григорчук: «За день до війни на матч нового «Чорноморця» в Одесі було продано 20 тисяч квитків»
Головний тренер «Чорноморця» Роман Григорчук в шоу «Профутбол» розповів про те, як війна зруйнувала футбол в Одесі.
«Чорноморець» - це для мене дуже дорога і важлива команда, місто теж. Було багато усіляких пропозицій, варіантів, які можна було прийняти і працювати. Але з'явилася конкретика в «Чорноморці», сказали, що будуть зміни, приходять нові люди. Все зійшлося, я був дуже радий. Повернення - особлива подія в житті.
Стільки вже було розмов, надій. Бачення тієї атмосфери на стадіоні в Одесі. Команда і вболівальники так очікували побачити цей новий Чорноморець. Цієї події 27 лютого, коли повинен був бути перший матч. Ми настільки цього чекали ... важко уявити, що творилося б на арені. Вже 23 лютого було продано 20 тисяч квитків, трибуни були заповнені.
Стратегічним завданням було збереження прописки в Прем'єр-лізі, у нас була важка ситуація.
У мене були пропозиції не тільки з УПЛ. Так, було 2 конкретних запиту в Україні, але також і можливості за кордоном. Після Білорусії я вирішив, що для мене пріоритетом є перебування в Україні. Щоб сім'я була на місці. Моєму синові зараз 14 років. Такий вік, що потрібно, щоб я був поруч з ним. Щоб все було під контролем. «Чорноморець» - це для мене рідне ».
Раніше Григорчук заявив, що проведення наступного сезону УПЛ врятує український футбол.