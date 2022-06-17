Григорчук: «За день до війни на матч нового «Чорноморця» в Одесі було продано 20 тисяч квитків»

Головний тренер «Чорноморця» Роман Григорчук в шоу «Профутбол» розповів про те, як війна зруйнувала футбол в Одесі.

Стільки вже було розмов, надій. Бачення тієї атмосфери на стадіоні в Одесі. Команда і вболівальники так очікували побачити цей новий Чорноморець. Цієї події 27 лютого, коли повинен був бути перший матч. Ми настільки цього чекали ... важко уявити, що творилося б на арені. Вже 23 лютого було продано 20 тисяч квитків, трибуни були заповнені.

Стратегічним завданням було збереження прописки в Прем'єр-лізі, у нас була важка ситуація.

У мене були пропозиції не тільки з УПЛ. Так, було 2 конкретних запиту в Україні, але також і можливості за кордоном. Після Білорусії я вирішив, що для мене пріоритетом є перебування в Україні. Щоб сім'я була на місці. Моєму синові зараз 14 років. Такий вік, що потрібно, щоб я був поруч з ним. Щоб все було під контролем. «Чорноморець» - це для мене рідне ».