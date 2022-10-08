Гвардіола: «Холанд забив блискучий гол. Він неймовірна зброя для нас»

Головний тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола оцінив BBC перемогу команди над «Саутгемптоном» (4:0) в матчі 10 туру АПЛ.

Деякі гравці були не в кращій формі, але ми створили багато моментів. Ми були згуртовані. Це була хороша гра.

Протягом довгого часу Філ Фоден грає дійсно добре. Його внесок великий. У Ерлінга Холанда знову були моменти. Він забив блискучий гол. Для нас він неймовірна зброя, він являє собою велику загрозу. Я дуже задоволений.

Важливо бути близько до вершини турнірної таблиці до початку чемпіонату світу».