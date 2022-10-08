Холанд знову забив. «Ман Сіті» розгромив «Саутгемптон»
Гвардіола: «Холанд забив блискучий гол. Він неймовірна зброя для нас»
Тренер оцінив перемогу «Ман Сіті» в матчі АПЛ
08 жовтня 22:27
Головний тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола оцінив BBC перемогу команди над «Саутгемптоном» (4:0) в матчі 10 туру АПЛ.
«Хороший результат, ми граємо досить добре. Ми щосили намагалися зламати їх високий пресинг. У минулому сезоні ми багато страждали в матчах з ними, але сьогодні ми грали набагато краще.
Деякі гравці були не в кращій формі, але ми створили багато моментів. Ми були згуртовані. Це була хороша гра.
Протягом довгого часу Філ Фоден грає дійсно добре. Його внесок великий. У Ерлінга Холанда знову були моменти. Він забив блискучий гол. Для нас він неймовірна зброя, він являє собою велику загрозу. Я дуже задоволений.
Важливо бути близько до вершини турнірної таблиці до початку чемпіонату світу».
Холанд забив в 10-му матчі поспіль за « Ман Сіті ».
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