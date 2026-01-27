Сергій Разумовський

Турецькі медіа пишуть, що Галатасарай у зимових трансферних планах розглядає не лише Кріста Улаї, а й українського центрального захисника Арсенія Батагова. За цією інформацією, можлива пропозиція за двох гравців може сягати близько 60 млн євро, хоча формат потенційного пакета та розподіл суми між футболістами наразі не деталізуються.

Taka Gazetesi, стверджує, посилаючися на коментатора A Spor Реха Капсала, що інтерес Галатасарая до Батагова є предметним і виходить за межі простого спостереження. Паралельно повідомляється, що українець перебуває в полі зору не лише турецького гранда: з’являються згадки і про суттєві фінансові пропозиції з Англії. На цьому тлі в Туреччині очікують, що ситуація з можливим трансфером може прояснитися вже цього тижня.

Водночас раніше в турецькій пресі з’являлася інформація про трансферні пріоритети Трабзонспора: клуб нібито планує підсилення одразу в кількох лініях і хоче підписати центрального захисника та двох нападників. Якщо Батагов у підсумку залишить команду, серед кандидатів на заміну називають ще одного українця — Тараса Михавка.

Батагову 23 роки. У поточному сезоні він провів 22 матчі за Трабзонспор, забив 1 гол і віддав 3 результативні передачі. Його контракт із клубом діє до 30 червня 2028 року, також у Трабзонспора є опція продовження ще на один сезон. Transfermarkt оцінює гравця в 9 млн євро.