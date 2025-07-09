Павло Василенко

Віктор Осімхен, ймовірно, незабаром залишить італійську Наполі. За словами інсайдера Фабріціо Романо, турецький Галатасарай зробив нову пропозицію щодо гравця.

Нігерієць виступав за стамбульську команду на правах оренди у сезоні 2024/25. Він швидко став головною зіркою команди і вирішив залишитись у Туреччині на більш тривалий термін.

Осімхен відхилив літню пропозицію про трансфер до Аль-Хіляля, який досяг угоди з Наполі. Проте Галатасарай погодив трирічний контракт з нападником.

Кілька днів тому турки зробили першу пропозицію щодо гравця, але вона була відхилена. Тепер Наполі отримав ще одну пропозицію.

Галатасарай готовий заплатити за Осімхена 75 мільйонів євро, згідно з пунктом відступних у його контракті.

Турецький клуб має лише одну умову: вони хочуть, щоб виплата була розтягнута на п'ять років. Тепер рішення за керівництвом Наполі.

Осімхен уже повідомив неаполітанському клубу про своє бажання якнайшвидше перебратися до Стамбула. Він забив 37 м'ячів у 41 офіційному матчі за Галатасарай.