Відомий тренер вирушив рятувати колишнього учасника УПЛ
27 хвилин тому
Лівий Берег оголосив про серйозні кадрові перестановки на чолі команди. Спочатку пресслужба клубу оголосила про завершення співпраці з тренерами Вадимом Чернишенком та Олександром Ломком.
40-річний Ломко приєднався до штабу команди цього літа. 51-річний Чернишенко працював у клубі понад рік – спершу з юнацьким складом, а згодом допомагав Віталію Перваку під час дебютного сезону в УПЛ і входив до штабу Андрія Гаврюшова в поточному сезоні Першої ліги.
Водночас новим головним тренером Лівого Берега став досвідчений український фахівець Олександр Рябоконь. 61-річний наставник на початку 2025 року був тренером-консультантом ФК Лісне, а з літа очолив команду в її дебютному сезоні серед професіоналів. Після 10 турів Лісне має 20 очок і входить до трійки лідерів групи А Другої ліги.
У минулому Рябоконь працював у Борисфені, Оболоні, мінському Динамо, черкаському Дніпрі, ФК Львів, Севастополі та Діназі. Найвідоміший етап його кар’єри – понад десять років у Десні, з якою він здобув четверте місце в УПЛ сезону 2019/20 та вивів команду до єврокубків.
Одним із асистентів Рябоконя став колишній футболіст Микола Іщенко. 42-річний фахівець у минулому виступав за Карпати, Шахтар, Іллічівець, Металіст, Сталь і Верес. Став володарем Кубка УЄФА, дворазовим чемпіоном України та переможцем Кубка та Суперкубка країни.
У 2021 році Іщенко грав за Лівий Берег, провівши 21 матч у Другій лізі та Кубку України. А після завершення кар’єри працював асистентом Юрія Максимова у Звягелі, Дніпрі-1 і Ворсклі.
