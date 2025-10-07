Сергій Стаднюк

Головний тренер Лісного Олександр Рябоконь перебуває за крок до того, аби очолити Лівий Берег. Про це повідомило видання SportArena.

На цій посаді досвідчений фахівець, який не приховує фінансових проблем у своєму поки нинішньому клубі, має замінити Андрія Гаврюшова. Його було звільнено ще 23 вересня.

Близький відхід Рябоконя не приховують і в Лісному. Директор клубу Віктор Зелінський підтвердив важку ситуацію з наставником.

Чи правда, що Рябоконь перебуває за крок від відходу з клубу? Так. У нас з Олександром Дмитровичем хороші відносини й зважаючи на те, що у ФК Лісне нині певні проблеми… Я його відпустив так. Ніхто ні з ким не спілкувався, але – все нормально. Заборгували йому. Сподіваюсь, у нас все налагодиться й ми повністю з Рябоконем розрахуємося. До наступних матчів команду готуватиме Вадік Мельник, – повідомив Зелінський в інтерв'ю «Українському футболу». Віктор Зелінський Директор ФК Лісне

Раніше Рябоконь був не проти бачити у своїй команді Євгена Хачеріді.