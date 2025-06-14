Римська Рома має намір розлучитися з українським нападником Артемом Довбиком у літнє трансферне вікно. Про це пише портал Calcio in Pillole.

За даними джерела, новий наставник столичного клубу Джан П'єро Гасперіні не бачить 27-річного форварда у своїх планах. Італійський фахівець надає перевагу атакувальним гравцям з більш високою рухливістю та активною участю в пресингу і саме цих якостей, на його думку, Довбику не вистачає.

За підсумками сезону 2024/25 Рома посіла п'яту позицію у таблиці Серії А та отримала право стартувати з групового етапу Ліги Європи.

За минулий сезон Довбик взяв участь у 45 матчах за римлян у всіх змаганнях, відзначившись 17 голами та трьома результативними передачами. Портал Transfermarkt оцінює вартість нападника у 30 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Довбик зацікавив Бешикташ.