13 липня Рома офіційно розпочне підготовку до нового сезону під керівництвом нового наставника Джан П'єро Гасперіні. Тренерський штаб планує зібрати команду на базі у Тригорії, де відбудуться перші тренування та знайомство з футболістами.

За інформацією Tuttomercatoweb, Гасперіні ще не визначився із основним складом на сезон 2025/26. Особливу увагу фахівець має намір приділити лінії атаки – він хоче детально оцінити здібності форвардів та вінгерів, перш ніж приймати остаточні рішення.

Одним із гравців, за яким уважно спостерігатимуть, стане український нападник Артем Довбик. Гасперіні високо цінує нападників із потужними фізичними та тактичними характеристиками та очікує, що Довбик проявить себе з кращого боку. А якщо ні, то його шанси на місце в основі можуть значно знизитися. Окрім Довбика, тренер планує уважно вивчити форму та потенціал інших атакуючих футболістів Пауло Дібали, Стефана Ель-Шаараві та Томмазо Бальданці.

Минулого сезону Довбик провів 32 поєдинки в Серії А, відзначившись 12 м'ячами та двома результативними передачами. Контракт українського форварда із Ромою розрахований до літа 2029 року.

Раніше повідомлялося, що Довбик зацікавив тренера Мілана.