Гасперіні - про Довбика: «Якщо ти не в ритмі, це вже проблема»
Артем почув вердикт тренера Роми
близько 2 годин тому
Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні висловився про українського форварда Артема Довбика. Його слова наводить Roma News
Це питання не лише наше - це стосується всіх команд. Усі витрачають великі гроші на нападників. Лінія атаки – це те, що шукають найбільше й що найдорожче коштує. Команди з сильними гравцями в атаці є більш конкурентоспроможними.
Довбика купили за солідну суму. Він довів, що є цінним нападником, забив свої голи. Ми працюємо над тим, щоб покращити деякі його слабкі сторони, зокрема здатність брати участь у грі. Він не повинен бути ні занадто рано, ні занадто пізно - як у музиці: якщо ти не в ритмі, це вже проблема, - сказав Гасперіні.
Артем в дебютному сезоні за Рому відзначився 17 голами та двома асистами у 45 іграх. Його контракт із римським клубом розрахований до кінця червня 2029 року, а Transfermarkt оцінює вартість нападника у 30 мільйонів євро.