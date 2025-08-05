Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні висловився про українського форварда Артема Довбика. Його слова наводить Roma News

Це питання не лише наше - це стосується всіх команд. Усі витрачають великі гроші на нападників. Лінія атаки – це те, що шукають найбільше й що найдорожче коштує. Команди з сильними гравцями в атаці є більш конкурентоспроможними.

Довбика купили за солідну суму. Він довів, що є цінним нападником, забив свої голи. Ми працюємо над тим, щоб покращити деякі його слабкі сторони, зокрема здатність брати участь у грі. Він не повинен бути ні занадто рано, ні занадто пізно - як у музиці: якщо ти не в ритмі, це вже проблема, - сказав Гасперіні.