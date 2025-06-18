На своїй першій прес-конференції у ролі головного тренера Роми Джан П'єро Гасперіні відповів на запитання журналістів.

Один із представників ЗМІ поцікавився, чи зможуть українець Артем Довбик та англієць Теммі Абрахам заграти під керівництвом Гасперіні так само яскраво, як свого часу Дієго Міліто у Дженоа чи Матео Ретегі в Аталанті.

«Ці нападники вже були сильними. Я просто витягнув з них найкраще. Якщо команда правильно інтерпретує гру, нападники також виграють від цього.

Тепер давайте подумаємо про те, що в нас є, і про хорошу базу, з якої ми починаємо. Потім, якщо буде потрібно, ми подивимося, що запропонує ринок», – цитує Гасперіні Radioradio.it.

Минулого сезону Довбик провів 45 матчів за столичний клуб у всіх змаганнях, відзначився 17 голами та двома результативними передачами. Раніше повідомлялося, що наставник римлян готує для українського форварда важливу роль в системі атак команди.

Раніше агент Довбика висловився щодо майбутнього українця в Ромі.