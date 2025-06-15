Павло Василенко

Агент форварда збірної України Артема Довбика – Олексій Люндовський – у коментарі сайту «Український футбол» розповів, чи справді Рома виставляє нападника на трансфер і вже шукає йому заміну.

«Це повна маячня, Артем найкращий бомбардир Роми минулого сезону, забив в свій перший сезон в Ромі 17 голів, це більше ніж їх такі визнані бомбардири як Едін Джеко, Абель Бальбо або Руді Феллер в свої дебютні сезони в Ромі, і досвідчений Гасперіні дуже розраховує на Артема у новому сезоні. Дійсно, клуб шукає ще одного нападника, щоб підвищити атакувальний потенціал команди, це абсолютно нормально для клубу з найвищими цілями на наступний сезон. Я в постійному контакті з керівництвом клубу і питання про трансфер Артема влітку навіть не обговорюється».

Довбик провів за римську команду у всіх офіційних турнірах 45 поєдинків: 17 голів, три результативні передачі.

Рома завершила сезон 2024/25 років на п'ятій сходинці у підсумковій турнірній таблиці італійської Серії А і зіграє в основному етапі Ліги Європи.