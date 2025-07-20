Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні прокоментував ситуацію з травмою українського форварда Артема Довбика, який днями залишив тренування команди на зборах раніше через проблеми зі здоров’ям.

– У Довбика лише незначна м'язова втома, і вже у вівторок він повернеться до тренувань з командою.

У минулому сезоні Довбик відзначився 17 голами і двома асистами в 45 поєдинках. Його контракт із Ромою розрахований до кінця червня 2029 року. За даними Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить 30 мільйонів євро.