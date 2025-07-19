Український нападник Артем Довбик, який захищає кольори римської Роми, зазнав пошкодження, повідомляє видання VoceGialloRossa.

Згідно з джерелом, 28-річний форвард травмував м'яз. Точний ступінь пошкодження поки не визначено і сьогодні, 19 липня, гравець пройде медичне обстеження.

Для римлян це може стати серйозною проблемою, адже команда ризикує залишитися без основного центрального нападника. Нагадаємо, раніше повідомлялося про трансфери Теммі Абрахама та Ельдора Шомуродова, а також про травму Пауло Дібали.

У минулому сезоні Довбик відзначився 17 голами і двома асистами в 45 поєдинках. Його контракт із «Ромою» розрахований до кінця червня 2029 року. За даними Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить 30 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Довбик вразив головного тренера Роми Джан П’єро Гасперіні своєю роботою на зборах.