Генеральний директор Карпат Андрій Русол здійснив робочу поїздку футбольними школами Іспанії. Про це повідомив ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський.

Андрій Русол повернувся з сонячної Іспанії, куди їздив з директором Академії Карпат Андоні Бомбіном. Ця зустріч була запланована заздалегідь, як мені пояснили, кілька місяців тому.

Це була подорож по академіях іспанського клубу, футбольних школах відомих клубів, зокрема Атлетіка Більбао, та пошук клубу-партнеру для набуття досвіду молодих гравців та вихованців львів'ян у третій за силою лізі Іспанії. З того, що я знаю результат подорожі є - про це напевно Карпати повідомлять найближчим часом на своїх офіційних ресурсах.