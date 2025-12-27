Карпати не розраховують на легіонера
Термін угоди добігає завершення
близько 1 години тому
Патрісіо Танда / Фото - ФК Карпати
Півзахисник Карпат Патрісіо Танда залишить команду після завершення терміну орендної угоди з аргентинським Расінгом, повідомляє офіційний сайт клубу.
Львівський клуб не активуватиме опцію викупу прав на футболіста.
Аргентинський опорний півзахисник приєднався до Карпат у січні 2025-го. За цей час у чемпіонаті Танда зіграв за 21 матч.
Крім того, в активі аргентинця два поєдинки та один гол в Кубку України.
В поточному сезоні Танда провів 14 матчів: 1 гол, 1 асист.
