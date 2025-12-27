Півзахисник Карпат Патрісіо Танда залишить команду після завершення терміну орендної угоди з аргентинським Расінгом, повідомляє офіційний сайт клубу.

Львівський клуб не активуватиме опцію викупу прав на футболіста.

Аргентинський опорний півзахисник приєднався до Карпат у січні 2025-го. За цей час у чемпіонаті Танда зіграв за 21 матч.

Крім того, в активі аргентинця два поєдинки та один гол в Кубку України.

В поточному сезоні Танда провів 14 матчів: 1 гол, 1 асист.

