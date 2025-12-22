Генеральний директор ЛНЗ неоднозначно прокоментував трансфер нападника Проспера Оба до Шахтаря.

Це не було складним рішенням. Наша перевага у тому, що я, президент клубу та головний тренер думаємо однаково. Ми розуміли, що Шахтар – на цю мить топклуб для нашого футболу, а також й для Європи.

Проспер показав себе як професіонал у нашому клубі. Відповідально ставився до тренувань, виконував вимоги штабу, був дуже працьовитим. З фінансової точки зору – це приваблива пропозиція, але й для гравця та його розвитку – теж. Вважаю, що Шахтар – команда рівня Ліги чемпіонів, бажаю їм наступного сезону там грати, повернутися в еліту європейського футболу, у них для цього є якісні гравці.

Сума трансферу не розголошується. Це наша спільна історія з Шахтарем. Бачив недавно інформацію, що цей перехід увійде в топ-10 між командами УПЛ. Вважаю, що це теж хороший показник нашої роботи. Фінансово, звичайно, клуб виграє, але конкретну суму я вам сказати не можу, – заявив Каюк в інтерв'ю Tribuna.com.