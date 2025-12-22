Гендиректор ЛНЗ майже прямо побажав Шахтарю виграти УПЛ
Каюк із присмаком скандалу прокоментував трансфер Оба до «гірників»
13 хвилин тому
Генеральний директор ЛНЗ неоднозначно прокоментував трансфер нападника Проспера Оба до Шахтаря.
Це не було складним рішенням. Наша перевага у тому, що я, президент клубу та головний тренер думаємо однаково. Ми розуміли, що Шахтар – на цю мить топклуб для нашого футболу, а також й для Європи.
Проспер показав себе як професіонал у нашому клубі. Відповідально ставився до тренувань, виконував вимоги штабу, був дуже працьовитим. З фінансової точки зору – це приваблива пропозиція, але й для гравця та його розвитку – теж. Вважаю, що Шахтар – команда рівня Ліги чемпіонів, бажаю їм наступного сезону там грати, повернутися в еліту європейського футболу, у них для цього є якісні гравці.
Сума трансферу не розголошується. Це наша спільна історія з Шахтарем. Бачив недавно інформацію, що цей перехід увійде в топ-10 між командами УПЛ. Вважаю, що це теж хороший показник нашої роботи. Фінансово, звичайно, клуб виграє, але конкретну суму я вам сказати не можу, – заявив Каюк в інтерв'ю Tribuna.com.
