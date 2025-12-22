Чутки про те, що ЛНЗ може підписати нігерійського півзахисника Адама Якубу зі словацького Тренчина, підтверджуються. За інформацією ТаТоТаке, черкаський клуб уже домовився з 20-річним гравцем і обійшов у боротьбі за нього кілька європейських команд.

"Фізично дуже якісний профіль. Чимось нагадує Араухо з Кривбаса. Непоганий на м’ячі, не для останньої передачі чи гри в зоні завершення, але у центрі поля цементує так, як треба", — охарактеризував Якубу журналіст ТаТоТаке Михайло Співаковський.

На Якубу претендували клуби з Англії, Бельгії та пражська Славія, але тепер вони вже поза грою. Якщо не трапиться несподіванок, нігерієць незабаром стане гравцем лідера УПЛ.

Також, ЛНЗ знайшов заміну для провідного форварда Проспера, який перейшов до Шахтаря.