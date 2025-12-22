Гендиректор ЛНЗ заявив, що не очікував звільнення свого попередника
Вся правда від Каюка
31 хвилину тому
Генеральний директор ЛНЗ Василь Каюк розповів, як відбулося його призначення навесні 2025 року замість Андрія Колісника.
Дивіться, я особисто Андрію Коліснику ніж у спину не вставив. Для мене моє призначення було настільки ж неочікуваним, як і його звільнення з клубу. Я займався академією, де у мене було досить багато роботи. Стежив та вболівав за першою командою, бо для мене як для директора академію було важливо, щоб команда виступала в УПЛ. Тому що я розумів, що при вильоті у Першу лігу ми багато втратимо як академія.
Таке рішення прийняв президент клубу. Думаю, що ЛНЗ багато зробив і для Андрія Колісника, саме у формуванні його як менеджера. Це його думка. Повторюсь, що коли приходив на посаду і дивився на турнірну таблицю, то останнє, про що я думав – що говорять інші люди. Нам потрібно було втриматись в УПЛ. Часу на прочитання різних коментарів чи інтерв’ю у мене не було, – заявив Каюк в інтерв'ю ua.tribuna.com.
