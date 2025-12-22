Генеральний директор ЛНЗ Василь Каюк розповів, як відбулося його призначення навесні 2025 року замість Андрія Колісника.

Дивіться, я особисто Андрію Коліснику ніж у спину не вставив. Для мене моє призначення було настільки ж неочікуваним, як і його звільнення з клубу. Я займався академією, де у мене було досить багато роботи. Стежив та вболівав за першою командою, бо для мене як для директора академію було важливо, щоб команда виступала в УПЛ. Тому що я розумів, що при вильоті у Першу лігу ми багато втратимо як академія.

Таке рішення прийняв президент клубу. Думаю, що ЛНЗ багато зробив і для Андрія Колісника, саме у формуванні його як менеджера. Це його думка. Повторюсь, що коли приходив на посаду і дивився на турнірну таблицю, то останнє, про що я думав – що говорять інші люди. Нам потрібно було втриматись в УПЛ. Часу на прочитання різних коментарів чи інтерв’ю у мене не було, – заявив Каюк в інтерв'ю ua.tribuna.com.